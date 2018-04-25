Мемориал в Торонто

Жители Торонто создали мемориал, посвященный жертвам трагедии, произошедшей в понедельник. В результате наезда фургона на пешеходов на одной из улиц города погибли 10 человек. Большинство из них - женщины. 15 человек получили ранения. По данным медиков, пять пациентов находятся в критическом состоянии, трое - в тяжелом.