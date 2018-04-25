"Любовь - всем, ненависть - никому". Мемориал в Торонто
Помолиться, утешить и найти утешение, просто помолчать, подумать, вспомнить - нескончаемым потоком люди идут к мемориалу, посвящённому жертвам трагедии в Торонто.
Фотографии, записки, цветы, свечи - в память о десяти погибших при наезде на пешеходов, совершённом в понедельник 23 апреля. Личность водителя фургона установлена. 25-летнему студенту Алеку Минассяну предъявлены обвинения в убийствах и покушениях. Мотивы его действий до сих пор не ясны.
Свеча в руках и у мэра канадского города Джона Тори. Он говорит о том, как важно в такие моменты единство и соучастие. "И любовь", - добавляют другие присуствующие, "лишь благодаря ей можно преодолеть страх и пережить потерю".