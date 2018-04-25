Жители Торонто создали мемориал, посвященный жертвам трагедии, произошедшей в понедельник. В результате наезда фургона на пешеходов на одной из улиц города погибли 10 человек. Большинство из них - женщины. 15 человек получили ранения. По данным медиков, пять пациентов находятся в критическом состоянии, трое - в тяжелом.
Мемориал в Торонто
Мемориал в Торонто
Тем временем была идентифицирована еще одна из жертв. Это Анна Мари Д'Амико. Она работала в американской инвестиционной компании.
Во вторник Суд города Торонто предъявил Алеку Минассяну, наехавшему на людей, обвинения в 10 убийствах и 13 покушениях на убийство. Позже в полиции сообщили, что в ближайшее время ему будет предъявлено еще одно обвинение в покушении на убийство.
Свои соболезнования родным и близким погибших выразил премьер-министр Канады. Он назвал наезд фургона на пешеходов бессмысленной атакой и призвал канадцев объединиться.
"Мы, все граждане Канады, не можем каждый день находиться в страхе и не заниматься нашим привычными, повседневными делами. Нам необходимо сосредоточиться на том, что мы можем и должны сделать, чтобы сохранить безопасность канадцев. Мы остаемся верными свободам и ценностям, которые так дороги всем нам".
Полиция рассматривает несколько версий мотива преступления, среди которых не исключается терроризм, а также психическое заболевание Минассяна. По мнению специалистов, таким образом он, возможно, выразил ненависть к женщинам.