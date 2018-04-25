Донорская конференция по Сирии без прорыва

В Брюсселе без прорыва завершилась вторая международная донорская конференция по Сирии по эгидой ЕС И ООН. Ее участники подтвердили, что военного решения конфликта в этой стране быть не может. Выступая на конференции, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что Брююсель не пригласил на встречу официальный Дамаск.
Глава дипломатии ЕС Федерики Могерини заявила: "Военная победа может быть одержана, и мы видим, как некоторые игроки как раз следуют такой стратегию, но что же дальше? Что произойдет через месяц? Через два месяца? Через год? Группировка ИГИЛ может вернуться, страна не будет восстановлена. Также, исходя из прагматических соображений, кому вы дадите деньги? Реалистично ли думать, что любой международный институт предоставит деньги Башару Асаду?"
Участники донорской конференции собрали менее четырех миллиардов евро — меньше, чем в прошлом году. ЕС в ближайшие два года также выделит дополнительные 3 млрд евро Турции для сирийских беженцев.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли говорит: "Мы планировали накормить четыре миллиона человек, но на этой стадии у нас недостаточно средств, чтобы накормить три миллиона внутри Сирии. Шесть с половиной млн человек живут в этой стране в условиях острой нехватки продовольствия, они не знают, когда смогут поесть в следующий раз. Если мы не получим необходимые средства, то такая нестабильность создаст еще больше хаоса в этом и без того неспокойном регионе".
Из Брюсселя передает корреспондент "Евроньюс" Изабел Маркеш да Силва: "Европейский союз сыграл важную роль в попытках организовать сбор гуманитарной помощь Сирии. Но политическое влияние ЕС так до сих пор и не привело к проведению мирных переговоров с участием всех сторон, и народ Сирии продолжает платить высокую цену за войну".