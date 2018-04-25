Стрит-арт как часть городского пейзажа

Стрит-арт целого города стал предметом целенаправленного регулярного обзора на интернете - на базе специального сайта strasbourg.streetartmap.eu. Городские власти Страсбурга в сотрудничестве с местным молодёжным фестивалем решили поддержать уличных художников и одновременно повысить интерес к Страсбургу со стороны молодёжи.

Проект финансируется наполовину Международным фестивалем культуры урбанизма, который ежегодно организуют в Страсбурге энтузиасты молодёжной культуры: сюда съезжаются профессиональные скейт-бордисты, роллеры и другие любители "колёсного" спорта, а также художники граффити и ди-джеи. Ещё 50% оплачивает мэрия Страсбурга.

На сайте strasbourg.streetartmap.eu уже около 200 работ, разбросанных по всему городу. Среди категорий стрит-арта - граффити, уличные фрески, инсталляции, тэги и даже отдельный раздел с раскрашенными контейнерами для пустых бутылок, которые установлены по всему городу.