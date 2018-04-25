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Стрит-арт как часть городского пейзажа

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Стрит-арт как часть городского пейзажа

Стрит-арт как часть городского пейзажа
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Стрит-арт целого города стал предметом целенаправленного регулярного обзора на интернете - на базе специального сайта strasbourg.streetartmap.eu. Городские власти Страсбурга в сотрудничестве с местным молодёжным фестивалем решили поддержать уличных художников и одновременно повысить интерес к Страсбургу со стороны молодёжи.

Проект финансируется наполовину Международным фестивалем культуры урбанизма, который ежегодно организуют в Страсбурге энтузиасты молодёжной культуры: сюда съезжаются профессиональные скейт-бордисты, роллеры и другие любители "колёсного" спорта, а также художники граффити и ди-джеи. Ещё 50% оплачивает мэрия Страсбурга.

На сайте strasbourg.streetartmap.eu уже около 200 работ, разбросанных по всему городу. Среди категорий стрит-арта - граффити, уличные фрески, инсталляции, тэги и даже отдельный раздел с раскрашенными контейнерами для пустых бутылок, которые установлены по всему городу.

Сначала работы для онлайн проекта фотографировали профессионалы, но позднее организаторы сайта предложили публике присылать свои фото с улиц города. Граффити попадаются в Страсбурге в самых неожиданных местах. Некоторые выполнены в высокохудожественной технике, некоторые - по авторским шаблонам. Среди авторов работ есть и признанные художники, и анонимные мастера стрит-арта.

Перед энтузиастами стрит-арта и властями города стоит непростая задача, отобрать достойные работы и отсеять редкие случаи вандализма, когда разукрашенная стена не представляет художественной ценности. В Франции нет специального законодательства по правам на стрит-арт: по определению - это явление стихийное и не подконтрольное. Но когда интересы молодёжных культур подхватывают заинтересованные муниципальные чиновники, результат приносит позитивные плоды и тем, и другим.

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