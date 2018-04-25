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В Лионе показали "Историю о солдате" Игоря Стравинского

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В Лионе показали "Историю о солдате" Игоря Стравинского

В Лионе показали "Историю о солдате" Игоря Стравинского
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Вдохновлённый легендой о Фаусте и русскими сказками, в 1917 году Игорь Стравинский сочинил "Историю о солдате"). Её герой идет на сделку с дьяволом, отдав ему скрипку, символизирующую душу. Вскоре он понимает, что полученные в обмен несметные богатства не приносят счастья.

Своё прочтение этой "истории" представил испанский режиссёр Алекс Ойе. Спектакль в его постановке играют на сцене Лионской Национальной оперы.

"Эта работа заставляет задуматься о войне и о событиях, в которых участвует так много молодых людей. Они идут на эти войны, покидая свои дома. Их вырывают из жизни. Они пытаются, но никогда не смогут оправиться", - говорит он.

Французский актёр Себастьян Дютриё выступает в роли чтеца и одновременно воплощает на сцене образы солдата и дьявола.

"Здесь есть насилие, жестокость. Но для актёра естественна любовь к своему персонажу, пусть самому демоническому. Я полюбил и этого дьявола", - объясняет он.

На то, чтобы оценить спектакль, у французских зрителей есть всего несколько дней. Примечательно, что событие совпало с годовщиной премьеры "Истории о солдате", которая состоялась в Швейцарии 100 лет назад.

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