Сенегал вырывается в бизнес-лидеры Африки

​В последнем рейтинге Doing Business, оценивающем страны по степени комфорта и безопасности для ведения дел, Сенегал вошел в пятерку наиболее "инновационных" государств Черной Африки. Африканский инвестиционный индекс также говорит в пользу Сенегала: страну назвали одним из 10 наиболее привлекательных адресов для инвесторов, работающих на континенте

Добро пожаловать в Дакар, столицу и крупнейший порт Сенегала. Город в последние годы стал настоящим трамплином для предпринимателей: власти и местный бизнес приложили немало усилий чтобы превратить Дакар в привлекательное для инвесторов место. Их усилия, судя по всему, окупаются.

Такое признание - результат упорной работы, в том числе и фабрики KIRENE. Ежедневно здесь разливают и пакуют до 900 тонн воды, соков и молока. В последние два года предприятие получило 11 миллионов евро инвестиций, приведя оборудование в соответствие с международным стандартам. По мнению руководства, это позволило расширить рыночные позиции группы и и привлечь новых заказчиков

​Александр Алкантара, директор фабрики KIRENE: "Благоприятный деловой климат влияет на общество в целом. У людей растет покупательная способность, меняется демографическая обстановка. И самое главное, мы теперь может снабжать наших клиентов качественной продукцией, которая производится в достаточном количестве".

​Фабрика, которую местные СМИ называют "сенегальским чемпионом", расширяет производственные площадки. Компания инвестировала 20 миллионов евро в дочернее предприятие в Кот-д’Ивуаре.

​​Александр Алкантара, директор фабрики KIRENE: "Сенегал развивается так динамично, что это не может не коснуться и соседних государств. Мы оцениваем перспективы сотрудничества с ними, уже сотрудничаем с некоторыми".

​В Сенегале удобно и выгодно делать бизнес - такую идею вот уже не первый год продвигает агентство инвестиций APIX. Оно разработало упрощенные правила для желающих начать в стране свое дело.

​Сатмаунт Гави, директор, APIX: "Сегодня вы можете решить все вопросы, связанные с открытием компании - будь то вопрос о налогах, о разрешении на строительство - не отходя от компьютера, через современные и прекрасно защищенные интернет-платформы".

На руку приезжающим в Сенегал предпринимателям играет снижение расценок на энергоносители, создание особых экономических зон, налоговые льготы.

​Сатмаунт Гави, директор, APIX: "Мы принимаем инвесторов, помогаем им сориентироваться, сопровождаем их на разных этапах становления проекта, обеспечивая полную безопасность их капиталовложениям".

Если сложности все же возникли, инвесторы, предприниматели могут сэкономить время и нервы, обратившись в открытый недавно Суд по коммерческим спорам. Максимальный срок рассмотрения дела - 90 дней. Суд также предлагает услуги посредников, которые постараются уговорить стороны решить дело миром. Примечательно, что в новой структуре роль судей выполняют авторитетные предприниматели и консультанты с большим опытом работы.

​Алун Ндиайе, президент суда: "Наши судьи прекрасно знакомы с реальным сектором, с особенностями строительной отрасли, к примеру. На прошлой неделе мы смогли уговорить истца пойти на мировую, наш консультант объяснил ему сложности, связанные с получением разрешения на строительство. И вопрос был закрыт за один день".

В Сенегале активно развивается и банковский сектор. В стране создана система обмена и хранения данных, позволяющая обеспечивать безопасность капиталовложений, снижать ставки по кредитам.

​Мамаду Бокар, президент ассоциации сенегальских банков: "Посмотрите на динамику пополнения счетов сенегальских банков, и вам станет ясно: это - знак доверия со стороны инвесторов, которые приходят в страну для реализации проектов, стимулирующих Сенегал на дальнейший рост и процветание".

​В Сенегале растет число иностранных инвесторов, и не только: все чаще эмигрировавшие предприниматели возвращаются на родину. Суаду Нианг 20 лет прожила в США, где работала в отелях класса "люкс". Она решила вернуться в Сенегал и и открыть в Дакаре первую гостиницу эксклюзивного сервиса. В проект, реализованный всего за 9 месяцев, вложено 2 миллиона долларов Деньги женщина получила частично через инвестиционное агентство, частично от сенегальских предпринимателей.

​Суадун Нианг, владелица PALMS LUXURY BOUTIQUE HOTEL: "Вы идете в инвестиционное агентство, и через два дня у вас на руках - свидетельство о регистрации компании. А потом вам помогут с деньгами: начинающие предприниматели на 3 года освобождаются от уплаты налогов".

​Предпринимательница планирует открыть второй бутик-отель в Дакаре в обозримом будущем, она также получает запросы со стороны соседних государств.

​Суадун Нианг, владелица PALMS LUXURY BOUTIQUE HOTEL: "Моя мечта - создать сеть гостиниц по всей Африке. Хочу, чтобы мой пример вдохновил женщин: да, мы можем".