"Салах - гордость Египта"

"Неудержимый Салах". С подобными заголовками вышло в среду утром большинство спортивных газет, в том числе и на родине футболиста в Египте. Там игрока "Ливерпуля" и форварда сборной считают национальным героем, который вывел свою команду в финальный раунд Чемпионата мира впервые за 28 лет.