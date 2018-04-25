"Неудержимый Салах". С подобными заголовками вышло в среду утром большинство спортивных газет, в том числе и на родине футболиста в Египте. Там игрока "Ливерпуля" и форварда сборной считают национальным героем, который вывел свою команду в финальный раунд Чемпионата мира впервые за 28 лет.
"Салах - гордость Египта"
"Салах - гордость Египта"
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов египтянин отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Позже он был признан лучшим игроком матча. Образ форварда на улицах Каира используется в рекламе и даже в виде граффити, как в этом кафе. Вот что говорит его хозяин:
"Честное слово, каждый раз, когда Салах забивает, у нас мурашки по коже. Например, взять его вчерашние голы. Если бы Месси забил, его бы назвали феноменальным, а тут первый египтянин прославляет нашу страну на весь мир", - радуется хозяин кафе.
Мохаммед Салах несколько дней назад стал "Игроком года" по версии Профессиональной футбольной ассоциации, а также близок к получению званию лучшего бомбардира Английской премьер-лиги.