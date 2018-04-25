ЧВК Вагнера на базе ГРУ?

Речь идёт о хуторе Молькино, где, согласно открытым источникам, базируется 10-я отдельная бригада спецназа Главного управления Генштаба — ранее известного как ГРУ.

Журналисты утверждают, что проследили путь наёмников, вернувшихся из Сирии: их посадили на автобусы в аэропорту Ростова-на-Дону и через Краснодар отвезли в Молькино. «Рейтер» утверждает, что это уже минимум третий подобный рейс с конца марта.

Евгений Шабаев, первый секретарь общественной организации «Поколение Победы»:

«Численность данных подразделений может достигать периодически 3000 человек. „Устраняется“ эта численность довольно высокими темпами, поэтому наборы идут постоянно. Попасть туда может кто угодно, достаточно придти на определённые сборы, например в Молькино».

Владельцы автобусов подтвердили журналистам, что машины были наняты на этот рейс. Они отметили, что на базу одного из самых известных спецподразделений России периодически водят экскурсии.

Российские наёмники в Сирии — частная военная компания Вагнера — привлекли внимание СМИ в начале года, когда появились сообщения о потерях в их рядах в результате американского авиаудара.

В Кремле тогда не исключили, что в Сирии могут в частном порядке находиться российские граждане — как и граждане других государств. Однако в Москве отрицают связь этих граждан с Вооружёнными силами России.

На этой неделе французские СМИ сообщили, что ЧВК Вагнера сейчас находится в Центральноафриканской республике.