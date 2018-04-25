Россия поставит Сирии новые системы ПВО

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской выступил с анализом ракетного удара по Сирии, произведенного в ночь на 14 апреля США, Великобританией и Францией. Генерал подчеркнул, что на всех трёх объектах, на которых якобы хранилось химическое оружие, выбросов отравляющих веществ в результате бомбардировки зафиксировано не было.

Он также оценил эффективность удара. Сергей Рудской: "Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из ста пяти заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более двадцати двух из них".