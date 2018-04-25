"Рома" не сдаётся

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома одолел "Рому" со счетом 5:2. Форвард "Красных" Мохаммед Салах забил два гола в ворота своей бывшей команды, а также сделал две результативные передачи. Юрген Клопп отметил, что его команда на протяжении 80 минут показывала "идеальную игру".

"У нас получилось сделать все, что мы запланировали, наша тактика на игру оказалась удачной - Роме было трудно играть с нами на одной скорости. Несмотря на счет, игра не была такой уж легкой. За ней стоит много работы и ребята справились с ней", - заявил главный тренер "Ливерпуля".

Наставник римлян Эусебио Ди Франческо полагает, что в противостоянии с "Ливерпулем" команда не теряет шансы на общий успех.

"Мы сохраняем надежду. Нам просто нужно поверить, что если мы сумели одолеть Барселону, то с другим соперником подобного уровня справиться сможем. Наши болельщики будут нам помогать", - заявил главный тренер "Ромы".

Сборная Англии рискует потерять перед Чемпионатом мира в России одного из своих главных игроков. Алекс Окслейд-Чемберлен получил в матче с "Ромой" серьезную травму колена и покинул поле на носилках.

Ответный матч "Ливерпуля" и "Ромы" пройдет 2 мая в Риме.