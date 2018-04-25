Кипрские медики верят в "Прометея"

"Телепрометей" - интерактивная интернет-платформа, предназначенная для медицинских работников и родственников больных, проходящих лечение в стационаре. В настоящее время две такие платформы тестируются в центральном госпитале Никосии на Кипре и в греческом Ираклионе.

Главный врач клиники в Никосии Теодорос Киприану рассказывает о проекте подробнее: "Прометей- один из титанов древнегреческой мифологии, мыслитель, несущий знания, гуманизм, пламя. Мы верим, что информация, знания - это то самое пламя, которое освещает и объединяет единый Европейский дом...

Мы тестируем у нас эту интернет-платформу; она может быть адаптирована к нуждам больниц, а может использоваться и за их пределами, в другом контексте. На "Телепрометей" в принципе можно входить со смартфона через специальное приложение.

Вот вам конкретный пример: мы имеем пациента, который дома находится на искусственной вентиляции легких. За ним присматривают близкие, у которых возникают вопросы. Конечно, им уже объяснили и показали, как ухаживать за трахеостомой, через которую пациент получает кислород. Но мы все люди, нам свойственно забывать, путать. И вот человеку нужно срочно найти ответ на конкретный вопрос: "Как обработать трахеостому? Какими препаратами пользоваться?" Любой практический вопрос может возникнуть...Так что наш пилотный проект очень помогает людям, как на Кипре, так и за пределами страны".

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