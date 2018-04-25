Сегодня вечером немецкая "Бавария" и испанский "Реал" сыграют в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Встреча состоится на "Альянц-Арене" в Мюнхене.
В ожидании битвы титанов
В ожидании битвы титанов
Эти команды считаются главными фаворитами нынешнего турнира. Год назад они играли в четвертьфинале, и тогда испанский клуб с большим трудом сумел победить мюнхенцев.
Всего же в главном еврокубке "Бавария" и "Реал" встречались 24 раза при полном равенстве в результатах - по 11 побед и две ничьи. По ходу нынешнего сезона в тренерском штабе "Баварии" произошли перестановки - команду возглавил Юпп Хайнкес, с которым клуб выиграл турнир в 2013 году.
После неудачного выступления в чемпионате Испании "Реал" сделал ставку на Лигу чемпионов, при этом королевский клуб не без труда пробился в полуфинал, одолев прошлогоднего финалиста - итальянский "Ювентус".
"Реал" победил в двух последних финалах турнира, и подопечные Зинедина Зидана рассчитывают на третий титул подряд, чего в главном еврокубковом турнире не случалось с 1973 года. Всего на счету "Реала" 12 титулов, "Бавария" выигрывала Кубок европейских чемпионов пять раз.