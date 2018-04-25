США-ФРГ: возможен ли компромисс?

«Чекпойнт Чарли» в Берлине — символ послевоенных отношений между США и ФРГ: непростых, но всё же союзнических.

Но нынешний визит канцлера Германии в Штаты организован на фоне серьёзных разногласий между Берлином и Вашингтоном. Фраза «торговая война» — в каждом обзоре.

Аналитики говорят о принципиальных разногласиях между лидерами двух стран.

Йозеф Брамль, Совет по иностранным делам ФРГ:

«Между нами огромная разница — не только по отдельным политическим вопросам: у нас разные взгляды на мир. Мы верим либеральный мировой порядок, основанный на регулировании, а Трамп хочет этот порядок сломать. Для торговых держав, таких как Германия, это огромная проблема».

Один из главных вопросов для обсуждения — тарифы на сталь и алюминий, которые Вашингтон намерен ввести в действие уже 1-го мая. В Германии вопрос американских тарифов вызывает тревогу не столько сам по себе, сколько как возможный дебют долгосрочной политики протекционизма — причём не только американского, если дело и правда обернётся настоящей торговой войной.

Фолькер Трейер, директор Торгово-промышленной палаты Германии:

«Серьёзная проблема в то м, что эта политика угроз может подтолкнуть другие страны к тому же самому: „Если США угрожают нам, почему нам не ответить тем же?“ Это был бы худший сценарий, но он возможен».

Личные отношения по мнению политологов, также не помогут. Эксперты уверены, что Дональд Трамп куда более расположен к прилетавшему в США накануне президенту Франции Эммануэлю Макрону, чем к канцлеру Германии. Вопрос в том, какого уровня компромиссы могут устроить обе стороны.

Йозеф Брамль:

«Я полагаю, что нам придётся предложить Трампу что-нибудь. К примеру, покупать американское оружие, чтобы зависеть от американского ВПК. Такая сделка Трампу может понравиться. Насколько Меркель готова к таким шагам — посмотрим».

Йона Кельгрен, «Евроньюс»:

«В Германии будут с волнением следить за встречей между самым могущественным человеком мира и самой могущественной женщиной Европы. Надежда на то, что они сумеют отыскать общие интересы и пути компромиссов, чтобы немецко-американские отношения в ближайшем будущем оставались как минимум стабильными».