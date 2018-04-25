Венесуэле грозит эпидемия малярии

Еще в начале 2000-х годов ежегодно фиксировалось до полумиллиарда случаев заболевания этим опасным заболеванием. В последние годы был достигнут значительный прогресс в профилактике малярии, но показатели по-прежнему остаются высокими - около 200 млн случаев в год.

Причем если раньше считалось, что от малярии больше всего страдают страны Африки, то сегодня на первое место вышла Венесуэла, говорят представители Всемирной организации здравоохранения.

"Именно в Венесуэле мы наблюдаем наиболее быстрой рост заболеваемости малярией - почти полмиллиона человек в год. Это самый высокий показатель в мире. И это напрямую связано с недостатком внимания к проблеме со стороны государства", - отмечает руководитель Глобальной программы по борьбе с малярией в ВОЗ Педро Алонсо.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся дефицитом продовольственных товаров и лекарств.

В ноябре 2017 года Национальная ассамблея объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за распространения малярии на юге страны. Однако у государства просто нету средств для ведения эффективной кампании для профилактики этого заболевания.