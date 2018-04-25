Иран откажется от выполнения своих обязательств, взятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, если США выйдут из этого соглашения.
Зариф: "Вашингтон – недоговороспособен"
Зариф: "Вашингтон – недоговороспособен"
С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя заявления президента США Трампа, сделанные во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном:
"Если США выйдут из соглашения по атому, скорее всего, непосредственными последствиями будет то, что Иран примет зеркальные меры и выйдет из соглашения".
По словам главы иранской дипломатии, неуважение Вашингтоном соглашения с Ираном может негативно сказаться на ходе других переговоров, в частности по северокорейской ракетно-ядерной программе.
Мохаммад Джавад Зариф: "Соединенные Штаты, президент Трамп показали всему миру, что они не являются надежными, договороспособными партнерами. Потому что любое соглашение по определению предполагает взаимные уступки. Они же готовы взять все, что вы им предлагаете, а затем отказаться от собственных обещаний, прописанных в соглашении".