Система "Телепрометей" ускоряет лечение в больницах Кипра и Грециии

Элени Николау, медсестра: "Меня зовут Элени, я медсестра отделения интенсивной терапии в больнице Никосии. Когда я устроилась сюда, мне сразу рассказали о "Телепрометее". Мне предстояло подготовить пациента к довольно сложной процедуре. Я обратилась к этой интернет-платформе, к "Телерпометею", и примерно за 10 минут поняла, что именно мне следовало делать, шаг за шагом".

Около 400 медицинских учреждений и отдельных кабинетов в Греции и на Кипре подключены к системе "Телепрометей". Ее стоимость - 650 тысяч евро, в значительной степени покрывается из фондов регионального развития ЕС.

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"Телепрометей" - это возможность индивидуального решения профессиональных задач: врачи, медсестры, обслуживающий персонал больницы могут найти через эту платформу ответы на вопросы, которые ежедневно ставит перед ними больничная жизнь. Огромный плюс системы - в возможности консультироваться с коллегами из-за рубежа.

Маринос Микаэлидес, анестезиолог: "Мы можем получать информацию из других медцентров, клиник, в которых мне никогда не доводилось быть лично. Но я слышал о тамошних профессионалах и мог бы обсудить с ними тот или иной случай, спросить совета по поводу моих пациентов. "Телепрометей" рушит барьеры и сокращает расстояния.

В скором времени "Телепрометей", пока функционирующий в тестовом режиме, заработает в полную силу. В настоящее время в клинике в открытом доступе находятся два экрана - один для сотрудников больницы, другой - для родственников пациентов. Сотни посетителей уже воспользовались платформой, чтобы в деталях узнать, какие процедуры проводятся их близкому человеку, какие назначены медикаменты и как ухаживать за больным после выписки.

Элени Николау, медсестра: "Информация для посетителей изложена простым языком, в ней мало медицинских терминов - только то, что нужно для понимания проблемы. Обычно пугает неизвестность, а в нашей больнице родственники в курсе деталей лечения и доверяют врачам".