Позиции ЕС и России по ядерной сделке с Ираном совпали

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь в Вашингтоне с государственным визитом, выразил готовность работать с Соединёнными Штатами над новым соглашением с Тегераном. Ранее президент Дональд Трамп отметил «ужасные дефекты» в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, который был принят в 2015 году.