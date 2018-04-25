Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь в Вашингтоне с государственным визитом, выразил готовность работать с Соединёнными Штатами над новым соглашением с Тегераном. Ранее президент Дональд Трамп отметил «ужасные дефекты» в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, который был принят в 2015 году.
Позиции ЕС и России по ядерной сделке с Ираном совпали
Позиции ЕС и России по ядерной сделке с Ираном совпали
«Эта единственная на сегодня сделка с Ираном работает, - сказала в Брюсселе Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини. - Она не позволяет Ирану иметь ядерное оружие и категорически обязывает его не разрабатывать ядерное оружие».
В подготовке ныне действующего плана по ядерной программе Ирана, кроме Евросоюза, участвовала и Россия, которая в среду, устами президентского пресс-секретаря, также высказалась за его сохранение.
А канцлер Германии едет в Вашингтон со своим предложением.
«Отношения Европы с Ираном зависят от того, какое новое соглашение с ним Макрон и Меркель положат на стол Трампу, - сказал сотрудник Брюссельского свободного университета Маджид Голпур. По-моему, на предстоящих переговорах нужно рассматривать ограничение ядерной программы Ирана отдельно от его вмешательства в Ираке и Сирии».
Франция и Германия защищают свои деловые интересы в Иране. Американский президент пригрозил, что если после 12 мая план не будет «исправлен», он откажется от продления срока, на который отменены санкции против Ирана.