«В Сирии есть таланты» - так называет себя коллектив музыкантов, бежавших в Европу в 2015-16 годах. В своих песнях они призывает выходцев из Азии и Африки не прибегать в приютивших их странах к насилию.
Ансамбль беженцев «В Сирии есть таланты»
Ансамбль беженцев «В Сирии есть таланты»
«Я основал «В Сирии есть таланты» сразу после терактов в парижском Батаклане, чтобы выразить солидарность с сирийскими беженцами, которых тогда несправедливо обвиняла пресса, - сказал Шамс Гонеми. - Я также благодарил европейцев за гостеприимство».
Своим творчеством спасшиеся от войны сирийцы пытаются лечить психологические травмы и укреплять дух соотечествеников.
«Это очень хорошая идея, - сказала солистка Юлуа Рахмун. - Мы поем на языке, понятном всем, кто остался в Сирии или бежал».
19-летий скрипач покинул Ракку, потому что боевики «Исламского государства» не давали ему играть, и перебрался в Бельгию:
«Чтобы научиться исполнять прекрасную музыку, я хожу здесь в школе, учу язык, - говорит Мабад Солейман. - Мы перенимаем все хорошее, что есть в этой стране, которая так добра к нам».
Ансамбль получает финансовую помощь от Евросоюза, который вместе с ООН организовал в эти дни в Брюсселе конференцию доноров Сирии.