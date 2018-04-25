Во второй день донорской конференции по Сирии в Брюсселе представители 85 стран обсуждают, как помочь сирийскому населению и беженцам. Верховный представитель ЕС по внешним делам и безопасности Федерика Могерини заявила, что до начала политического процесса в Сирии собранные средства пойдут не на восстановление страны, а на гуманитарную помощь.
Могерини: первым делом - гумпомощь, восстановление - потом
Могерини: первым делом - гумпомощь, восстановление - потом
"Объединение усилий различных участников, игроков с Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций может лишь способствовать открытию новых возможностей для улучшения политической ситуации. Это то, ради чего ЕС продолжит свою работу - только ради оказания гуманитарной помощи и политического процесса", - сказала глава дипломатии ЕС.
Она вновь призвала Москву и Тегеран оказать давление на официальный Дамаск с целью начать переговоры под эгидой ООН.
Российский постпед при ЕС Владимир Чижов, в свою очередь, посетовал на отсутствие предствителей Сирии на конференции.
"Я думаю, что это упущение для конференции . Это ошибка. Их должны были пригласить. Речь ведь идёт о нуждах сирийского народа. Потому здесь должны были присутствовать его представители", - уверен Чижов.
Между тем, в своём видеообращении к участникам конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил за политическое решение конфликта в Сирии, отметив, что "в отчаянных условиях живут более 13 миллионов сирийцев".
Федерика Могерини ранее сообщила, что для оказания помощи сирийским гражданам "как в самой стране, так и за ее пределами" Еврсоюз уже выделил свыше 11 млрд. евро. По ее словам, "все деньги доставлены конкретным людям через соответствующие каналы".