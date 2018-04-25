Могерини: первым делом - гумпомощь, восстановление - потом

Во второй день донорской конференции по Сирии в Брюсселе представители 85 стран обсуждают, как помочь сирийскому населению и беженцам. Верховный представитель ЕС по внешним делам и безопасности Федерика Могерини заявила, что до начала политического процесса в Сирии собранные средства пойдут не на восстановление страны, а на гуманитарную помощь.