Еврокомиссар умнее пылесоса

В производстве компьютеров, способных обыгрывать человека и самосовершенствоваться, Евросоюз пока отстает от Силиконовой долины. Но среду в Брюсселе представлена долгосрочная стратегия разработки и применения Искусственного интеллекта

Еврокомиссар по единому цифровому рынку не считает, что ИИ уже способен на полноценный умственный труд:

«У меня много роботов. Например, один убирает мою квартиру, пока я выступаю в пресс-центре, - сказал Андрус Ансип журналистам. - Пока это всего лишь программируемый пылесос, и я не думаю, что он должен обладать правами человека. Может быть, вы думаете, что мой пылесос сможет работать лучше меня. Но я не думаю, что такое произойдет ».

Стратегия Еврокомиссии предусматривает увеличение инвестиций в технологии Искусственного интеллекта и их применение во всех сферах экономики ЕС. В документе прописаны также этические стандарты обработки человеческих алгоритмов. Это стало особенно актуально после скандала с компанией Cambridge Analytica, получавшей данные о пользователях социальной сети Facebook. Но оставлен фантастам первый закон робототехники Айзека Азимова о запрете сознательно наносить вред человеку.