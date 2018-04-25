Миллиарды звёзд в 3D

У астрономов праздник: они получили новые результаты космической программы GAIA, работающей на орбите четыре с половиной года. Этот результат — карта Млечного пути, самая подробная из когда-либо созданных.

Космический телескоп измерил координаты, относительные скорости, яркость и цвет нескольких миллиардов звёзд, в том числе и за пределами нашей галактики.

Джереми Уилкс, «Евроньюс»:

«Для европейских учёных работать с результатами наблюдений GAIA — всё равно, что переписывать учебники: вот насколько значительны итоги программы. Теперь у них есть точнейшие данные о миллиардах звёзд в районе Млечного пути, и это позволяет, кроме прочего, „отмотать“ историю нашей галактики назад, равно как и предсказать её развитие в будущем — и это работа не на одно десятилетие».

Данные GAIA выложены в открытом доступе — в помощь астрономам всего мира.

Франсуа Миньяр, астроном:

«Итог можно выразить в трёх словах: количество, качество, разнообразие. Количество — число объектов, параметры которых удалось измерить, почти два миллиарда. Такого ещё не бывало. Разнообразие — у нас есть трёхмерное изображения, есть проекция на небесную сферу, и есть расстояние — измерить этот параметр сложнее всего. Так что GAIA — действительно уникальный проект, знаменующий собой поворотный момент в изучении Млечного пути и, возможно, всей вселенной».

GAIA находится на стабильной орбите в полутора миллионах километров от нашей планеты — вчетверо дальше Луны, в точке, где аппарат может оставаться неподвижным относительно Солнца и Земли, что создаёт идеальные условия для наблюдений.

Завершить карту Млечного пути планируется в 2020 году. Но на этом работа космического телескопа не закончится. Одна из главных задач GAIA, кроме наблюдения за самими звёздами, открытие экзопланет — в первую очередь таких, где могла бы существовать жизнь.