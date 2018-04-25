Свадебный наряд кукол принца Гарри и Меган Маркл

Строгий военный мундир и белое кружевное платье - в таких свадебных нарядах пойдут под венец принц Гарри и Меган Маркл. В этом уверена дизайнер из Нью-Джерси. 64-летняя Ширли Оливия Ли - давняя поклонница британской монаршей семьи. Изучив предпочтения в стилях одежды будущих супругов, она попыталась предположить, как они будут выглядеть в день свадьбы.

Так в магазине дизайнера History Wearz появились нарядные куклы жених и невеста, созданные по образу внука Елизаветы II и его возлюбленной. По прогнозам экспертов, королевская свадьба принесёт экономике Великобритании 680 миллионов американских долларов. Ширли Оливия Ли надеется, что кусок этого "пирога" достанется и ей. Уже несколько десятков игрушек нашли своего покупателя, причём в самых разных странах. Стоят куклы по 89 долларов каждая, в паре - 149 долларов США.