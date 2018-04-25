В этом обзоре “Вкратце из Брюсселя”:
К искусственному интеллекту. «В Сирии есть таланты»
К искусственному интеллекту. «В Сирии есть таланты»
Еврокомиссия представила долгосрочную стратегию разработки и применения Искусственного интеллекта. В ней прописаны, в частности, этические стандарты обработки человеческих алгоритмов. Но еврокомиссар по единому цифровому рынку не считает, что ИИ уже способен на полноценный умственный труд.
«В Сирии есть таланты» называет себя коллектив музыкантов, бежавших в Европу в 2015-16 годах. В своих песнях они призыват выходцев с Ближнего Восто не прибегать к насилию. Спасшиеся от войны сирийцы пытаются лечить психологические травмы и укреплять дух соотечественников.