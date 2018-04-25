Переговоры исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна и лидера протестного движения Никола Пашиняна, запланированные на среду, сорвались.
Переговоры сорвались – противостояние продолжается
Переговоры сорвались – противостояние продолжается
Причиной отмены переговоров стало выдвижение Пашиняном новых требований по формату встречи и повестке дня. Он настаивает на переговорах в формате "три на три" и в присутствии журналистов, а также на формировании временного правительства до проведения новых выборов во главе с "представителем народа".
Карапетян назвал неприемлемыми условия Пашиняна о составе переговорщиков со стороны власти и требование выбрать главу правительства "от народа". По его словам, премьер-министр должен избираться в результате выборов, а не на улице.
После срыва переговоров Никол Пашинян призвал своих сторонников к продолжению уличных протестов и акций неповиновения.
Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале консультаций с политическими силами по поиску путей выхода из сложившейся ситуации.