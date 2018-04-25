Переговоры прекратились, протесты возобновились

В Ереване в среду возобновились масштабные акции протеста. Лидер оппозиции Никол Пашинян отказался от переговоров с временным главой правительства Кареном Карапетяном и вывел своих сторонников на улицы. По словам оппозиционеров, дискуссии не возобновятся, пока не будут выполнены их требования.