В Ереване в среду возобновились масштабные акции протеста. Лидер оппозиции Никол Пашинян отказался от переговоров с временным главой правительства Кареном Карапетяном и вывел своих сторонников на улицы. По словам оппозиционеров, дискуссии не возобновятся, пока не будут выполнены их требования.
Переговоры прекратились, протесты возобновились
Переговоры прекратились, протесты возобновились
Ключевое условие Никола Пашиняна — полное отлучение от власти правящей Республиканской партии, внеочередных парламентских выборов и избрания «народного кандидата» на пост премьера. «Народным кандидатом» партия «Елк» выдвинула Пашиняна.
Идею досрочных выборов поддерживают и в правительстве, но условия оппозиции называют неприемлемыми.
Карен Карапетян, и.о. премьер-министра Армении:
«Самое логичное решение для всех партий — в рамках конституции и закона сесть и обсудить это. Ели они решат, что досрочные выборы необходимы, если они установят сроки, за которые успеют подготовиться, чтобы все оказались в равных условиях — если будет решено так, то так мы и будем действовать».
Для избрания Никола Пашиняна премьером в парламенте пока не хватает голосов, однако ситуация может изменится: о выходе из правящей коалиции объявила партия «Дашнакцутюн», а ряды правящей Республиканской партии покинули два депутата.