В Ливерпуле перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов, в котором местный клуб принимал итальянскую "Рому", недалеко от футбольного стадиона "Энфилд" произошли столкновения между болельщиками двух команд.
Столкновения футбольных фанатов в Ливерпуле
Столкновения футбольных фанатов в Ливерпуле
Серьезное ранение получил 53-летний мужчина, который находится сейчас в больнице в критическом состоянии. По подозрению в покушении на убийство полиция задержала двух болельщиков из Рима в возрасте 25 и 26 лет.
Как сообщается, инициаторами беспорядков стали фанаты итальянского клуба. Накануне футбольного матча, в одном из баров, расположенных неподалеку от стадиона, болельщики "Ромы" атаковали поклонников "Ливерпуля".