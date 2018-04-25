Даниэль Отёй - знаменитый французский актёр, который с недавних пор успешно пробует себя на новом поприще, представил четвёртую по счёту режиссёрскую работу - комедию "Влюблён в мою жену" (Amoureux de ma femme).

Её главный герой (в исполнении самого Отёя) - благополучный семьянин, жизнь которого меняет встреча со старым другом, а точнее с его привлекательной спутницей. Но с фантазиями супруга не намерена мириться героиня, которую сыграла Сандрин Киберлен.