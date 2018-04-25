Даниэль Отёй - знаменитый французский актёр, который с недавних пор успешно пробует себя на новом поприще, представил четвёртую по счёту режиссёрскую работу - комедию "Влюблён в мою жену" (Amoureux de ma femme).
Её главный герой (в исполнении самого Отёя) - благополучный семьянин, жизнь которого меняет встреча со старым другом, а точнее с его привлекательной спутницей. Но с фантазиями супруга не намерена мириться героиня, которую сыграла Сандрин Киберлен.
"История начинается в тот момент, когда я встречаю эту молодую женщину, и в моей голове рождаются представления, мечты о ней. Так в фильме появляются два сюжета - реальность и вымысел. И в это время мы погружаемся в огромный мир любовных фантазий", - объясняет сам режиссёр.
Он также поделился своими рассуждениями о том, какое место занимают эти фантазии в жизни семейной пары.
"Право на мечту имеют оба партнера, а особенно мечтать важно и нужно, если они прожили в паре несколько лет. То есть любовь между ними никуда не уходит. Возможно, исчезает страсть, она меняется, засыпает. Но этот фильм говорит о том, что страсть всё же остаётся: достаточно подуть на угли, и чувства оживут. Это очень оптимистичный фильм. Это история, не лишённая морали, несмотря на всё то,что в ней рассказывается, несмотря на фантазии моего персонажа", - уверен Даниэль Отёй.
Образ молодой женщины - возмутительницы спокойствия - на экране воплотила испанская киноактриса Адриана Угарте. А на роль её спутника и старого товарища главного героя Даниэль Отёй пригласил своего друга и в жизни - Жерара Депардьё.
25 апреля комедия выходит на французские киноэкраны. Далее на очереди - зрители из других европейских стран.