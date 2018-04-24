В России полыхают лесные пожары. Огнем охвачены более 80 тысяч гектаров.
В России полыхают лесные пожары
В России полыхают лесные пожары
Самая сложная обстановка на Дальнем Востоке. В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации. Там в тушении пожаров задействованы порядка двух тысяч человек, а также несколько единиц воздушной техники.
Но от стихии страдает не только Дальний Восток. Из-за засушливой и ветренной погоды риск возникновения лесных пожаров прогнозируется в 36 регионах России.
Сотни очагов возгорания ежедневно регистрируют в Центральных районах страны. В большинстве случаев виноват человеческий фактор, говорят специалисты МЧС. Пожарные сдерживают наступление стихии также в Крыму, где ранее из-за огня пострадал Ялтинский горнолесной заповедник.