Венесуэла готовится к выборам

В Венесуэле стартовала избирательная кампания нынешнего президента страны Николаса Мадуро и лидера партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькона, которого называют основным оппозиционным кандидатом на президентских выборах. Главной темой выступлений политиков стал длительный экономический кризис в стране.

«Если вы переизберёте меня президентом Республики, — пообещал Мадуро, — я обязуюсь одержать окончательную победу в экономической войне и осуществлять экономическую революцию вместе с народом, вместе с рабочим классом».

Мадуро, который в 2013 был объявлен преемником умершего венесуэльского лидера Уго Чавеса, добивается переизбрания на второй срок. Фалькон, также бывший соратник Чавеса, выступает на смену политического курса. Он заявляет о необходимости мобилизации оппозиционно настроенных избирателей на фоне призывов бойкотировать голосование: «Если мы все отнесёмся ответственно к этому вызову, я не сомневаюсь, что Венесуэла снова и на долгие годы в будущем станет символом мира, демократии, реформ, благосостояния и величия».

Выборы пройдут в условиях гиперинфляции, которая в прошлом году только по официальным данным составила более 2600 процентов. Оппозиция заявляет о 4000% и возлагает ответственность за бедственное положение в экономике на Мадуро.