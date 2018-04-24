В американской клинике Джона Хопкинса медики впервые в истории провели успешную операцию по полной трансплантации мужского полового органа. Их пациентом стал бывший военный, получивший серьезное ранение в результате взрыва самодельной бомбы в Афганистане. Операция длилась 14 часов, в ней участвовали два хирурга-уролога и девять пластических хирургов. Пациенту были пересажены от мертвого донора пенис, мошонка без яичек, часть передней брюшной стенки, а также мышцы и сухожилия, нервы и кровеносные сосуды. Как сообщается, сам пациент, имя которого не называется, хорошо себя чувствует и идет на поправку. Медики надеются на полное восстановление функций.
Раненому солдату пришили пенис
Раненому солдату пришили пенис
"Мы считаем, что все прошло успешно. Но, конечно, операция была проведена только в конце марта, поэтому окончательные выводы делать еще очень рано. Как мы уже говорили, мы ожидаем, что на этой неделе пациент будет выписан из больницы. Восстановление может занять какое-то время, как с точки зрения функции мочеиспускания, так и сексуальной функции. Нервы растут довольно медленно, поэтому может пройти много месяцев, прежде чем некоторые из этих функций смогут восстановиться", - говорит доктор Эндрю Ли.
Как признался сам пациент, переставший ощущать себя мужчиной, эта операция значительно улучшила его психологическое состояние и вернула уверенность в себе. По мнению врачей, подобные процедуры особенно важны для пациентов с тяжелыми психологическими проблемами, вызванными потерей гениталий.