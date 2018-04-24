Раненому солдату пришили пенис

В американской клинике Джона Хопкинса медики впервые в истории провели успешную операцию по полной трансплантации мужского полового органа. Их пациентом стал бывший военный, получивший серьезное ранение в результате взрыва самодельной бомбы в Афганистане. Операция длилась 14 часов, в ней участвовали два хирурга-уролога и девять пластических хирургов. Пациенту были пересажены от мертвого донора пенис, мошонка без яичек, часть передней брюшной стенки, а также мышцы и сухожилия, нервы и кровеносные сосуды. Как сообщается, сам пациент, имя которого не называется, хорошо себя чувствует и идет на поправку. Медики надеются на полное восстановление функций.