Урегулирование в Сирии должно стать одним из условий нового соглашения по ядерной программе Ирана. Такое мнение выразили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон по итогам переговоров во вторник. Ситуация на Ближнем Востоке стала одной из ключевых тем беседы двух президентов, которые считают возможным усилить давление на Тегеран.
Без урегулирования в Сирии сделки с Ираном не будет - Трамп
Без урегулирования в Сирии сделки с Ираном не будет - Трамп
Точка зрения
"Куда бы вы не пошли на Ближнем Востоке, вы видите, что за проблемами стоит Иран"Президент США
"Сирия должна быть частью сделки. Мои предшественники должны были и сами подумать об этом, когда заключали соглашение с Ираном. Они должны были сделать так, чтобы это соглашение покрывало и Сирию, и Йемен и другие страны Ближнего Востока, где Иран играет важную роль. Но это сделано не было", - посетовал Трамп.
Ранее он неоднократно называл договор по иранской ядерной программе "слишком мягким" и даже "пагубным".Трамп вновь напомнил, что в результате разморозки иранских активов после заключения сделки администрация Барака Обамы передала Тегерану "150 млрд долларов и 1,8 млрд долларов наличными".
В свою очередь президент Макрон отметил, что понимает обеспокоенность хозяина Белого дома.
"Мы придерживаемся схожих оценок в том, что происходит в Сирии, Йемене, и особенно Ираке. И мы считаем, что иранская ядерная программа не единственный предмет для беспокойства, - заявил Макрон. - Вопросы есть и к ракетной программе Ирана, и к влиянию этой страны на многие политические режимы на Ближнем Востоке - регионе, в котором мы хотели бы видеть мир и стабильность. Новое соглашение с Тегераном должно все это учитывать".
Отметим, что ранее Франция придерживалась более независимой позиции. Буквально за два дня перед поездкой в США Макрон заявлял, что Париж не видит альтернативы соглашению по иранской ядерной программе и более того утверждал, что демарши Америки могут привести к серьезной дестабилизации обстановки.
Однако вопреки ожиданиям наблюдателей, Макрон и Трамп продомстриваоли удивительную схожесть позиций, по крайне мере в том, что касается Ирана.
СПРАВКА: В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в Вене достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь не раз называл сделку с Исламской Республикой плохой, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда Тегеран получит его в свое распоряжение. 12 января этого года хозяин Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения.