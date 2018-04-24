Без урегулирования в Сирии сделки с Ираном не будет - Трамп

Урегулирование в Сирии должно стать одним из условий нового соглашения по ядерной программе Ирана. Такое мнение выразили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон по итогам переговоров во вторник. Ситуация на Ближнем Востоке стала одной из ключевых тем беседы двух президентов, которые считают возможным усилить давление на Тегеран.

"Куда бы вы не пошли на Ближнем Востоке, вы видите, что за проблемами стоит Иран"

"Сирия должна быть частью сделки. Мои предшественники должны были и сами подумать об этом, когда заключали соглашение с Ираном. Они должны были сделать так, чтобы это соглашение покрывало и Сирию, и Йемен и другие страны Ближнего Востока, где Иран играет важную роль. Но это сделано не было", - посетовал Трамп.

Ранее он неоднократно называл договор по иранской ядерной программе "слишком мягким" и даже "пагубным".Трамп вновь напомнил, что в результате разморозки иранских активов после заключения сделки администрация Барака Обамы передала Тегерану "150 млрд долларов и 1,8 млрд долларов наличными".

В свою очередь президент Макрон отметил, что понимает обеспокоенность хозяина Белого дома.

"Мы придерживаемся схожих оценок в том, что происходит в Сирии, Йемене, и особенно Ираке. И мы считаем, что иранская ядерная программа не единственный предмет для беспокойства, - заявил Макрон. - Вопросы есть и к ракетной программе Ирана, и к влиянию этой страны на многие политические режимы на Ближнем Востоке - регионе, в котором мы хотели бы видеть мир и стабильность. Новое соглашение с Тегераном должно все это учитывать".

Отметим, что ранее Франция придерживалась более независимой позиции. Буквально за два дня перед поездкой в США Макрон заявлял, что Париж не видит альтернативы соглашению по иранской ядерной программе и более того утверждал, что демарши Америки могут привести к серьезной дестабилизации обстановки.

Однако вопреки ожиданиям наблюдателей, Макрон и Трамп продомстриваоли удивительную схожесть позиций, по крайне мере в том, что касается Ирана.

СПРАВКА: В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в Вене достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь не раз называл сделку с Исламской Республикой плохой, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда Тегеран получит его в свое распоряжение. 12 января этого года хозяин Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения.