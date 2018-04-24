Трамп-Макрон: трансатлантический дуэт

Президент Франции Эммануэль Макрон первым из зарубежных лидеров посещает с государственным визитом США после избрания их президентом Дональда Трампа. С тех пор Париж стал самой близкой столицей для Вашингтона в Европе, оттеснив Лондон и Берлин.

Трамп и Макрон часто и откровенно общаются по телефону. Между двумя лидерами, и двумя первыми парами, похоже, установились тёплые личные отношения.

“Президент Макрон - лучший друг президента Трампа на европейской стороне Атлантики, - говорит эксперт Германского фонда Маршалла Соединённых Штатов Кристин Берзина. - В целом у американского лидера не сложились пока хорошие отношения с союзниками, он им скорее противостоит. Из всех своих лидеров Европе лучше всего было направить через океан Макрона, чтобы наладить отношения и найти общий язык с президентом Трампом”.

Двое мужчин сильно различаются в возрасте, образовании, стиле управления, интересах, взаимоотношениях с прессой, политических взглядах и ценностных установках. Вначале Трамп пытался показать себя сильнее и решительнее. Но теперь Макрон ни в чем, похоже, не отстает.

“Он - победитель, верно? - продолжает Кристин Берзина. - Президент Макрон убедительно победил на выборах. Правда, президент Трамп не поддерживал его в ходе кампании, но теперь, будучи на вершине власти, они в чём-то повторяют друг на друга. Макрон стремится изменить трудовое законодательство во Франции, Трамп тоже производил значительные преобразования. Они, конечно, разные политики, но готовность действовать вопреки укоренившимся интересам, что-то менять, я думаю, делает похожими этих двух мужчин”.

Две сильные, независимые и опытные женщины возглавляют правительства Германии и Великобритании. Ангела Меркель и Тереза Мэй пропустили молодого француза в Америку перед собой.

“Есть сугубо европейские проблемы, которые объясняют, почему именно Макрон отправился в Вашингтон с государственным визитом, и почему из всех европейских лидеров у него сложились с президентом Трампом наилучшие отношения. Позднее на этой неделе, в пятницу, канцлер Меркель также посетит Вашингтон, это будет однодневный визит в отличие от трехдневного у Макрона. Так что французский президент прибыл с помпой и с намерением ещё больше расположить к себе американского, - заключает эксперт Германского фонда Маршалла (США). - После Макрона будут и другие, но он первым доносит до Трампа послание по важнейшим для Европы вопросам".