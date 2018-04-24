"Он сбивал всех на своем пути"

Потрясенные очевидцы наезда на пешеходов в Торонто рассказали о том, что видели и что пережили в момент, когда белый минивэн въехал на тротуар и стал сбивать пешеходов.Трагедия произошла в обеденное время, когда улицы были заполнены людьми.

"Он просто заехал на тротуар и начал сбивать всех подряд. Он сбивал каждого, кто попадался на его пути. Снес автобусную остановку. Он ее полностью разбил. Я увидел там женщину. Я остановился, посмотрел и поехал. Все, что я видел, - как люди падали один за другим", - говорит этот мужчина.

"Я была в кафе и увидела, что белый минивэн, едет прямо по тротуару. Многие кричали ему: "Остановите машину!" Но он не останавливался и продолжал движение", - рассказывает эта свидетельница.

"В тот момент мы пообедали и вышли на улицу. Там было очень много людей с обеих сторон. А на земле лежали четыре тела. Полиция и скорая помощь еще не прибыли и люди пытались сами помочь пострадавшим, но, очевидно, безрезультатно", - говорит этот мужчина.