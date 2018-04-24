Следователи допрашивают водителя, наехавшего на людей в Торонто. Ранее глава местной полиции заявил, что наезд был намеренным, но мотивы преступника неясны. По предварительнным данным, он не был связан с известными террористическими группировками.
Мотивы наезда на пешеходов неясны
Мотивы наезда на пешеходов неясны
Задержанный 25-летний Алек Минасян изучал программирование в колледже, не состоял на учете в полиции и ранее не был судим.
Правительство Канады не будет принимать дополнительные меры безопасности в связи инцидентом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил слова соболезнования: "Сейчас мы всем сердцем переживаем за каждого пострадавшего. Вближашаее время мы узнаем больше о произошедшем".
Жертвами наезда на улице Янг в северной части Торонто стали 10 человек, 15 получили ранения. Фургон выехал на тротуар и начал давить пешеходов. Жители города приносят к месту трагедии цветы и свечи, чтобы почтить память погибших