Конференция по Сирии. Регистрация граждан после "брексита"

Евросоюз и ООН открыли конференцию в поддержку сирийского народа. Верховный представитель ЕС по внешним делам и безопасности исключила возможность коллективного вмешательства стран-членов в конфликт. Спецпосланник ООН по Сирии предупредил об опасности наступления армии на Идлиб.

Граждане Евросоюза, которые не уедут из Великобритании после “брексита”, не должны остаться без документов и вида на жительство, как это случилось с выходцами с Карибских островов после второй мировой войны. Об этом заявил координатор Европарламента на переговорах с представителями британского министерства внутренни дел.

«Одной заявки или регистрации на семью должны быть достаточно, – сказал Ги Верхофстадт. – Но мы предпочитаем систему скорее регистрации, чем заявок. Это означает, что с момента, когда люди заполнят и подпишут форму, они получат этот статус. На должны уйти недели или месяцы, не говоря уже о годах, чтобы хоум оффис с этим согласился.