Белоснежные кружева, прозрачная органза, перья и шелк: в рамках Недели свадебной моды в Барселоне состоялся показ бренда Pronovias. Познакомиться с новыми тенденциями в выборе подвенечного наряда сюда приехала российская супермодель Ирина Шейк. Она продемонстрировала обручальное кольцо, подаренное актером Брэдли Купером.
Кружева, органза, перья
Кружева, органза, перья
"Pronovias известны своими восхитительными показами в Испании и не только. Красивые модели, красивые платья - это привлекает всеобщее внимание", - говорит Ирина Шейк.
Платья в стиле рок-н-ролл, облегающие кружевные комбинезоны с шлейфом и бессменная классика.
Шоу проходит уже в 28-й раз и продлится до 29 апреля. Свои творения в Барселоне намерены продемонстрировать 27 крупных компаний из разных стран мира.