Закон о декриминализации побоев: год спустя

Свыше 160 тысяч дел о домашнем насилии получили суды в России по итогам прошлого года. К ответственности привлечены более 113 тысяч человек, большинство из которых обязали заплатить штраф.

В этом кризисном центре для женщин в Санк-Петербурге телефон доверия работает пять дней в неделю. Сотрудница центра Анастасия Чуваева говорит: "Складывается такое впечатление, что наше общество старается не видеть эту проблему. Когда закон только планиривали принимать, не было общественной дискуссии".

Закон о декриминализации домашнего насилия действует в России уже больше года. Он переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

По данным судебной стастики, показатели случаев насилия значительно выросли после вступления в силу закона. Власти объясняют это тем, что административные нарушения стало легче фиксировать. Но, как пишет газета "Коммерсант", правозищитники не исключают, что рост числа судебных дел может быть в целом связан с ростом насилия в стране.