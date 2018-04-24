В Торонто число жертв намеренного наезда на прохожих увеличилось, сообщается, что погибших - десять человек, и, по меньшей мере, 15 раненых.
Инцидент в Торонто: 10 погибших, 15 раненых
Инцидент в Торонто: 10 погибших, 15 раненых
Полиция также заявила, что предполагаемый преступник, находившийся за рулем минивэна, и направивший его на людей, арестован.
Правоохранители раскрыли и его личность. Это 25-летний Алек Минасян. Он изучал программирование в одном из колледжей.
Мотивы, по которым он совершил наезд на людей, остаются неизвестными, сказал начальник полицейского управления Торонто.
"Нами арестован мужчина, который арендовал минивэн белого цвета, подозреваемый при задержании не оказывал сопротивления, Алек Минассян проживал в Риксмен Хилл, а не в самом Торонто", - сообщил Марк Саундерс.
Представитель службы скорой помощи города описал место происшествия, как "настоящую бойню".
Власти, со своей стороны, призвали не делать из случившегося преждевременных выводов и не распространять слухи о том, что это мог быть теракт