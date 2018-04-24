Туристы и инвесторы из арабских стран открывают для себя Боснию и Герцеговину. Они в восторге. Но доля скептически настроенного населения страны растет: туристам из стран Персидского залива здесь по-прежнему рады, чего нельзя сказать о надписях на арабском, которых становится на улицах все больше и больше.
Босния и исламский мир
Босния и исламский мир
Дино – член местного совета в городе Илиджа, недалеко от Сараево. Он выступает за ограничение использования арабского языка.
«Я выступаю с предложением об ограничении арабского языка, потому что сегодня вижу его везде: вывески, указатели, надписи, реклама - все на арабском. Местные жители этот язык просто не понимают. Официальный язык в стране - боснийский; у нас два алфавита - латиница и кириллица», - заявил Дино.
Босния также подвержена турецкому влиянию.
Хор "Султан Фатих", названный в честь известного правителя 15 века, открыто выступает за плюрализм - и политический, и культурный. Участники хора поют на разных языках, включая турецкий.
И тем не менее хор властям Турции не по нраву. Настолько, что президент Эрдоган распорядился о дипломатическом вмешательстве.
«Поступил запрос на то, чтобы мы НЕ участвовали в большом концерте приуроченном к окончанию Рамадана в исламской коммуне Боснии и Герцеговины. Более того, Турция пыталась вообще запретить наш хор, меня хотели оттеснить от управления. Кто-то донес, сказали, что я якобы работаю на "Движение Гюлена"», -заявил дирижер Мехмед Бажрактаревич.
Во время поездки в Боснию, мы смогли посетить одно их поселений, где радикальные салафиты смогли установить свои правила. Мы снимали происходящее скрытой камерой.
Является ли Босния и Герцоговина марионеточным государством? Под чьим влиянием она находится: Турции, стран Персидского залива, ваххабитов или салафитов?
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