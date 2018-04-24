Босния и исламский мир

Туристы и инвесторы из арабских стран открывают для себя Боснию и Герцеговину. Они в восторге. Но доля скептически настроенного населения страны растет: туристам из стран Персидского залива здесь по-прежнему рады, чего нельзя сказать о надписях на арабском, которых становится на улицах все больше и больше.