29-летнему Трэвису Райнкингу были предъявлены обвинения в убийстве четырех человек в Нэшвилле в штате Теннесси.
Стрелку из Нэшвилла предъявлены обвинения
Стрелку из Нэшвилла предъявлены обвинения
Райнкинг был арестован незадолго до этого и помещен в тюрьму. После стрельбы Райнкингу удалось скрыться, в его поисках участвовали свыше ста сотрудников правоохранительных органов, в итоге его обнаружили недалеко от города в перелеске.
Вот что рассказал Карлос Лара, офицер полиции Нэшвилла: "Они прочесывали лесополосу, один из наших сотрудников, Кайл Уильямс, заметил подозреваемого. Он был прямо перед ним. И тут он увидел его лицо и понял, что это именно тот человек, кого мы разыскивали".
Предполагается, что Райнкинг, вооруженный автоматической винтовкой AR-15, в воскресенье открыл огонь по посетителям одного из ресторанов. Его жертвами стали четыре человека.