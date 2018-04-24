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Визит Макрона в США: дуб как символ дружбы

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Визит Макрона в США: дуб как символ дружбы

Визит Макрона в США: дуб как символ дружбы
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Государственный визит французского президента в США начался с прогулки по памятным местам американской столицы и посещения дома-музея одного из отцов-основателей страны Джорджа Вашингтона.

Эммануэль Макрон - исключение из длинного ряда французских лидеров, он владеет английским в достаточной степени, чтобы не прибегать к помощи переводчиков, когда он общается с лидером США.

Следующий этап визита: садовые работы на лужайке перед Белым Домом. Два президента посадили один дуб. Как символ долгой дружбы и союзнических отношений Франции и США.

Вечер завершился торжественным обедом в честь президента Макрона и его супруги. В меню были в том числе карре ягненка и торт с персиками.