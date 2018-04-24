В Тегеране открылся кинофестиваль

В Тегеране начал работу кинофестиваль, он проводится уже в 36-ой раз, на открытии форума была показана лента известного режиссера Маджида Маджиди "За облаками".

Фильмы Маджиди - неоднократные номинанты в лонг-листе на получение премии "Оскар".

По словам директора кинофестиваля Резы Миркарими, он "принял предложение стать художественным руководителем форума только при одном условии - чтобы власти не вмешивались ни в отбор фильмов, ни в то, кого мы решили пригласить участвовать в работе. Сегодня можно утверждать, что в последнее время в то, что делается, вмешиваются значительно меньше, чем это было раньше, власти в итоге поняли, что в их советах не нуждаются".

Иранский кинематограф сегодня - в главных конкурсах самых значимых фестивалей мира, как и в номинациях на получение наиболее престижных профессиональных кинопремий. О причинах такого успеха рассказывает Дебора Янг из "The Hollywood Reporter": "Кинематограф Ирана - это классический пример искусства, которое подавляется, режиссеры работают, каждый раз оглядываясь на цензуру, они не могут сказать до конца то, что сказать хотят, и, разумеется, у всех у них есть стремление снимать ленты, не принимая в расчет цензурные соображения. С другой стороны, пусть и парадоксально, но это обогащает эстетику сегодняшнего иранского кинематографа".

Одна из программ форума посвящена истории того, как создавался кинематограф Ирана. В этом году ему исполняется 120 лет.

Традиции, новаторство, приглушенный нарратив - наиболее привлекательные черты сегодняшнего кино страны.

Из столицы Ирана передает журналист euronews Вольфганг Шпиндлер: "Где можно познакомиться с новыми иранскими фильмами, как не на таком форуме, как тегеранский? Их авторы живут искусством, но они, как несложно догадаться, стремятся к большей свободе в творчестве".