41 залп из пушек в честь принца

Британская Королевская артиллерия дала 41 залп из пушек по случаю рождения 23 апреля второго сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В течение целого дня раздавались залпы из ружей с пристани Тауэр и колокольный звон Вестминстерского Аббатства. Моряки Королевского флота выстроились в слово boy ("мальчик") на палубе десантно-вертолётного корабля ВМС Великобритании HMS Albion. А улицы Лондона окрасились в символичный голубой: даже сестра новорожденного пришла навестить маму и ребенка в больницу Святой Марии в платье этого цвета. Пока родители не обнародовали имя мальчика, который становится пятым в очереди на трон вслед за принцем Чарльзом, принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.