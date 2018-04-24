Олени уходят в горы

Зима позади, а значит настало время для сезонной миграции. Возможно, лучше всего это понимают северные олени в шведской провинции Емтланд. В конце апреля стада приходят в движение и устремляются вверх — выше и выше, к подножиям гор, к полям, которые на несколько месяцев станут излюбленными пастбищами животных.

Некоторое время этих оленей держали в загоне. Теперь, после освобождения, пастухи сопровождают их к местам выпаса. Объясняют, что олени всегда стремятся быть вместе — если кто-то сворачивает, они идут за ним, так что иногда человек в роли поводыря оказывается необходим.

После прихода на пастбища оленей будут охранять от хищников, и скоро это будет особенно важно, ведь приближается время гона и отёл.