В Брюссель пришла весна, а это значит, что вновь открыты для посещения знаменитые Королевские оранжереи в Лакене. У жителей и гостей города всего три недели, чтобы не только насладиться экзотическими растениями, но и познакомиться с уникальной архитектурой павильонов из стекла и металла в стиле модерн.