В Брюссель пришла весна, а это значит, что вновь открыты для посещения знаменитые Королевские оранжереи в Лакене. У жителей и гостей города всего три недели, чтобы не только насладиться экзотическими растениями, но и познакомиться с уникальной архитектурой павильонов из стекла и металла в стиле модерн.
Королевские оранжереи в Лакене
Королевские оранжереи в Лакене
"Это не просто впечатляющий комплекс, созданный Альфонсом Бала и знаменующий собой начало эпохи модерна. Это еще и редкая коллекция цветов и растений. Оранжерея может похвастаться одной из самых изысканных и разнообразных коллекций камелий и апельсиновых деревьев в Европе, - говорит пресс-секретарь короля Бельгии Филиппа Патрик Рено. - Представители стран-членов ЕС не раз проводили переговоры в этих оранжереях".
Идея создания комплекса принадлежала королю Леопольду II. В 1873 году он издал указ о строительстве оранжерей в знаменитом парке при своем дворце. Сегодня это примерно 25 тыс. кв. метров благоухающих садов и живописных цветочных галерей.