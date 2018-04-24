Новый воздушный шар
Zephyr Endless Flight - это новый вид воздушного шара. Для его полета используется исключительно солнечная энергия. Он не оставляет никаких следов и загрязнений в атмосфере и открывает новые возможности для сбора данных во многих областях науки, а также для туристических полетов.
Zephyr был разработан в 2013 году диспетчером воздушного движения Венсаном Фарре. Его цель - совершить самый длинный беспрерывный полет в истории за 30 дней и 30 000 км без остановок над Европой, Арктикой и Америкой на очень большой высоте - 25 км.